Сегодня в Харькове на маршруты вышла часть трамваев

Сегодня в Харькове вышла на маршруты часть трамваев коммунального предприятия «Горэлектротранс», работники которого в понедельник начали акцию протеста с требованиями выплаты зарплат.

Как сообщили корреспонденту УНИАН представители предприятия, утром на линии вышли только трамваи Салтовского депо – в целом около 50 вагонов из 106 имеющихся.

Всего, согласно графику работы в будни, на маршрутах Харькова должны находиться 203 трамвая и 161 троллейбус (этот парк машин распределен по двум троллейбусным и двум трамвайным депо предприятия «Горэлектротранс»). Все эти машины за исключением указанной части трамваев Салтовского депо не приступили к работе.

По словам представителя предприятия, «люди ожидают зарплату, которую в понедельник руководство предприятия пообещало выплатить на протяжении двух дней. Выплаты должны начаться сегодня после 16.00. В целом задолженность по выплате зарплат тянется со второй половины июля 2009 года».

Как сообщал УНИАН, 11 января в Харькове началась забастовка работников КП «Горэлектротранс» - на маршрут не вышел ни один трамвай и троллейбус. Утром в центре Харькова вблизи городского совета остановились около 30 трамваев, после чего под стенами мэрии водители и кондукторы провели митинг с требованиями немедленной выплаты зарплат и освобождения руководителя предприятия Сергея ПОЧЕПЕЦКОГО.

С.ПОЧЕПЕЦКИЙ сообщил, что работники предприятия получат зарплату на протяжении двух дней, и выразил надежду, что начатая утром забастовка будет прекращена уже в понедельник вечером.

В октябре 2009 года коллектив КП «Горэлектротранс» проводил бессрочную акцию с требованиями выплаты задолженных зарплат, которая была приостановлена после частичных выплат, смены руководителя предприятия (новым руководителем был назначен С.ПОЧЕПЕЦКИЙ) и обещаний городской власти принять меры для нормализации ситуации.

Еще одна акция протеста работников «Горэлектротранса» была проведена в сентябре 2009 года.