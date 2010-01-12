Ford начнет выпуск Focus с электрическим двигателем

Ford Motor в понедельник представил модель Ford Focus нового поколения на Североамериканском международном автосалоне в Детройте и объявил о своем намерении начать продажи электрической версии этого автомобиля, начиная со следующего года, сообщает k2kapital.

В компании говорят, что электрическая версия будет собираться на заводе в Мичигане, где ранее изготавливались спортивные автомобили. Цена будет соответствовать ценам аналогичных моделей конкурентов, таких как Chevrolet Volt.

На Детройтском автосалоне Ford Motor также презентовал так называемую "глобальную" модель Focus - то есть продающуюся во всех странах мира в одинаковом исполнении, как по части экс- и интерьера, так и с единой линейкой моторов. Посетителям было показано две версии: пятидверный хэтчбек и четырехдверный седан. Серийное производство нового Ford Focus начнется в 2011 г.