Ситуация с «Национальными авиалиниями Украины» - неумение вести бизнес

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что ситуацией вокруг «Национальных авиалиний Украины» государство расписалось в неумении вести бизнес.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так кандидат в Президенты прокомментировал сообщение Фонда госимущества Украины о конкурсе по продаже 100% пакета акций ОАО «Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины» (НАУ).

«На примере «Национальных авиалиний Украины» мы видим, какой неэффективной может быть государство как владелец. Когда-то мощная авиакомпания выставлена на продажу по мизерной цене – около трех миллионов долларов», - отметил С.ТИГИПКО.

«От НАУ остались только долги и несколько зданий, – заявил политик. – И все произошло именно так потому, что под разговоры о национальных интересах приватизация компании откладывалась до бесконечности, а ее активы между тем разворовывались.

«Власть должна сделать выводы из событий вокруг «Национальных авиалиний Украины», – утверждает С.ТИГИПКО. – А лица, которые довели НАУ до банкротства, должны ответить по закону. Иначе растягивание активов, принадлежащих госкомпаниям, будет продолжаться и в дальнейшем».