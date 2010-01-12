201 населенный пункт Украины остался без телефонной связи

По состоянию на 13.30 12 января в связи со сложными погодными условиями (снегопады, метели, гололедица) нарушено электроснабжение на 95 сельских АТС ОАО «Укртелеком», в результате чего с 201 населенным пунктом отсутствует телефонная связь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, самая сложная ситуация сложилась в Житомирской области, где не работают 53 АТС и нарушена связь с 111 населенными пунктами.

В Ривненской области не работают 15 АТС и с 36 населенными пунктами нет связи. Также сложная ситуация в Черниговской области, где без электроснабжения остались 16 АТС, без связи – 33 населенных пункта.

В министерстве отметили, что для возобновления связи задействованы соответствующие подразделения связистов.