Российские ж/д снизили погрузку в 2009 г. на 15%

Объем погрузки на российских железных дорогах по итогам 2009 года составил 1,108 млрд тонн, что на 15% меньше аналогичного показателя 2008 года, говорится в сообщении ОАО "РЖД".

В декабре 2009 года рост погрузки по сравнению с аналогичным периодом составил 11,4% (95,676 млн тонн).

Первоначальный прогноз падения грузоперевозок в 2009 году составлял 19%, позднее он было сокращен до 15-16%.

Погрузка на сети РЖД в январе-ноябре 2009 года сократилась на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 год - до 1,012 млрд тонн.

В 2009 году перевезено 275 млн 446 тыс.800 тонн каменного угля (-7,1%), 10 млн 503 тыс.700 тонн кокса (-13,7%), 227млн 990 тыс. 200 тонн нефти и нефтепродуктов (-1,8%), 95 млн 449 тыс. 600 тонн руды железной и марганцевой (-6,7%), 64 млн 724 тыс. тонн черных металлов (-17,8%), 16 млн 551 тыс.200 тонн лома черных металлов (- 32,6%), 39 млн 143 тыс.900 тонн химических и минеральных удобрений (-7%), 29 млн 193 тыс. 800 тонн цемента (-19%), 40 млн 607 тыс.600 тонн лесных грузов (-26,8%), 22 млн 579 тыс.500 тонн зерна и продуктов перемола (-6,1%), 128 млн 176 тыс.100 тонн строительных грузов (-35%), 23 млн 378 тыс.400 тонн руды цветной и серного сырья (- 5,8%), 596 тыс.100 тонн металлических конструкций (-31,9%), 24 млн 940 тыс.900 тонн химикатов и соды (-19,3%), 30 млн 726 тыс. 200 тонн промышленного сырья и формовочных материалов (-22,1%), 15 млн 241 тыс. 600 тонн грузов в контейнерах (-8,6%).

Пресс-служба РЖД отмечает, что в декабре 2009 года в сравнении с декабрем 2008 года возросли перевозки каменного угля на 1,3% кокса - на 76,1%, нефти и нефтепродуктов – на 8%, руды железной и марганцевой – на 50,4%, черных металлов – на 36,7%, лома черных металлов – на 83,3%, химических и минеральных удобрений – на 54,2%, лесных грузов – на 7,9%, руды цветной и серного сырья - на 17,3%, химикатов и соды – на 30,7%, промышленного сырья и формовочных материалов - на 40,9%, грузов в контейнерах – на 15,6%.

Перевозки цемента в последнем месяце 2009 года в сравнении с аналогичным периодом 2008 года сократились на 0,7%, зерна и продуктов перемола – на 1,9%, строительных грузов - на 10%, металлических конструкций – на 10%.

Грузооборот составил в 2009 году 1865,9 млрд тарифных т-км. (-11,8%)

Грузооборот в декабре 2009 года увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 9% и составил 167,1 млрд тарифных т-км.