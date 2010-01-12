ДЖД в 2009 г. отремонтировала 9,7 тыс. грузовых вагонов

Донецкая железная дорога (ДЖД) в 2009 году отремонтировала 9752 грузовых вагонов парка «Укрзализныци».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, в целом ДЖД отремонтировала на 532 грузовых вагона больше, чем было запланировано.

В частности, были отремонтированы 1693 крытых вагона, 6734 полувагона, 954 цистерны, 271 универсальную платформу и др.

При этом оздоровлено деповским и капитальным видами ремонта 3499 грузовых единиц, находящихся в собственности промышленных предприятий.

Кроме того, на протяжении прошлого года в условиях депо разными видами ремонта оздоровлено 795 пассажирских вагонов, в том числе деповским – 646, капитальным – 149 единиц.

В то же время текущим деповским ремонтом оздоровлен 21 маневровый тепловоз, 25 грузовых тепловозов, 29 электровозов. Капитально отремонтировано на заводах 12 электровозов и 8 маневровых тепловозов.

В пресс-службе отметили, что ремонт пассажирских вагонов выполняется в депо Донецка, Мариуполя и Дебальцево. Тяговый подвижной состав ремонтируют в депо Красного Лимана (электровозы), Волновахи (маневровые тепловозы), Славянска и Красноармейска (грузовые тепловозы).

Донецкая железная дорога имеет в своем распоряжении 13 депо для ремонта грузовых вагонов, из них 8 могут выполнять деповский и капитальный ремонт всех видов грузового подвижного состава. Еще 5 депо специализируются на техническом обслуживании и подготовке вагонов под загрузку.