Акции Japan Airlines рухнули на 45%

Котировки акций крупнейшего в Азии авиаперевозчика, японской Japan Airlines (JAL), в ходе утренней сессии торгов на Токийской фондовой бирже (TSE) обвалились на 45% - до рекордно низкой отметки 37 иен за одну обыкновенную акцию на фоне спекуляций вокруг возможного банкротства компании, пишет японская деловая газета "Никкэй".

В свою очередь, руководство биржи приняло решение приостановить торги акциями JAL в связи с тем, что их котировки достигли минимально допустимого уровня, а число заявок на продажу возросло до 608 млн - 25% от всех акций JAL, торгующихся на TSE.

Помимо слухов о возможном банкротстве и начале последующего процесса реструктуризации крупнейшей авиакомпании Японии, настроение инвесторам подпортила информация о планах специального органа по содействию восстановлению предприятий относительно JAL. Регулятор, учрежденный правительством и 130 финансовыми институтами Японии, может потребовать полного прекращения торгов акциями (делистинга) JAL на Токийской фондовой бирже.

Долги авиакомпании оцениваются в 860 млрд иен ($9,3 млрд). План реструктуризации, разработанный регулятором, предусматривает списание и отсрочку долгов на сумму 730 миллиардов иен ($7,9 млрд) и финансовую помощь компании на сумму 300 млрд иен ($3,3 млрд) с тем, чтобы к марту 2013 года компания вышла с прибылью в 115,7 млрд иен ($1,25 млрд) в год.

Ранее во вторник альянс одних из крупнейших мировых авиакомпаний, американской American Airlines, британской British Airways, австралийской Qantas Airways и гонконгской Cathay Pacific Airways, предложил японскому авиаперевозчику финансовую помощь в размере $1,4 млрд, гарантировав компании в течение трех лет выручку на уровне $2 млрд в случае ведения деятельности в рамках альянса.

Кроме того, финансовую помощь в размере $1 млрд предлагает и еще одна крупная американская авиакомпания, Delta Airlines.

JAL, крупнейшая авиакомпания Японии, испытывающая серьезные финансовые трудности из-за сокращения числа пассажиров после начала мирового финансового кризиса и эпидемии гриппа A/H1N1, фактически вступила в процесс реструктуризации под контролем государства. Чистые убытки крупнейшей японской авиакомпании JAL с апреля по сентябрь 2009 года составили рекордные 131,2 млрд иен ($1,46 млрд), сообщает rian.ru.