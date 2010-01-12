Запорожский аэропорт в 2009 г. сократил грузоперевозки на 7%

Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" в 2009 году сократило грузоперевозки по сравнению с 2008 года на 7%.

Как сообщили УНИАН в руководстве предприятия, на протяжении 2009 было отправлено 2 068 тонн грузов и багажа, что на 153 тонны (т.е. на 7%) меньше, чем в 2008 году, когда запорожским аэропортом была обработана 2 221 тонна груза.

Снижение объемов грузооборота руководство ГП "Международный аэропорт Запорожье" объясняет, в первую очередь, проблемами начала года, когда из-за кризисной ситуации в экономике государства в целом значительно сократилось количество рейсов, а также количество грузов, перевозимых как в качестве багажа, так и в качестве груза как такового.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" в 2008 году увеличило перевозку грузов на 10,1% по сравнению с 2007 годом – до 2 218 тонн.