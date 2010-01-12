Добкин: Забастовка “Горэлектротранса” - это неуважение к харьковчанам

Городской председатель Харькова Михаил ДОБКИН считает неуважением к харьковчанам невыход сегодня на работу большинства работников ХКП «Горэлектротранс», которые с понедельника, 11 января, начали акцию протеста с требованием выплаты зарплат.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Харьковского городского совета.

По словам М.ДОБКИНА, «сегодня в 9.00 деньги (22,1 млн. грн.), необходимые на выплату зарплаты работникам ХКП «Горэлектротранс», были на счету Госказначейства. Сегодня же началась загрузка банкоматов, в которых сотрудники предприятия могут получить деньги. Если казначейство не сделает неприятный сюрприз, то деньги можно будет получить уже сегодня. Это будет зарплата за период до 1 декабря 2009 года. Зарплату за декабрь (около 6 млн. грн.) выплатят на протяжении января, сегодня ее выплатить нельзя, ведь она еще не оформлена должным образом».

М.ДОБКИН отметил, что продолжение акции протеста, несмотря на информацию о выделении средств на выплату зарплаты, - это ни что иное как “фарс и больше игра на руку тем людям, которые через свою политическую конъюнктуру попытались проникнуть в предприятие и организовать там такие процессы”.

«Я обращался вчера к трудовому коллективу с просьбой выйти сегодня на работу, чтобы не причинять неудобства харьковчанам. Ведь конфликта нет. Основным требованием были деньги, и они выделены. Оснований не доверять городскому председателю коллектив не имеет, и это подтвердили представители депо. Поэтому сегодняшний невыход на работу части трудового коллектива – это уже не борьба за свои права, а неуважение к харьковчанам», - сказал М.ДОБКИН.

Как сообщал УНИАН, 11 января в Харькове началась забастовка работников КП «Горэлектротранс» - на маршрут не вышел ни один трамвай и троллейбус. Утром в центре Харькова вблизи городского совета остановились около 30 трамваев, после чего под стенами мэрии водители и кондукторы провели митинг с требованиями немедленной выплаты зарплат и освобождения руководителя предприятия Сергея ПОЧЕПЕЦКОГО.

С.ПОЧЕПЕЦКИЙ сообщил, что работники предприятия получат зарплату на протяжении двух дней, и выразил надежду, что начатая утром забастовка будет прекращена уже в понедельник вечером.

В октябре 2009 года коллектив КП «Горэлектротранс» проводил бессрочную акцию с требованиями выплаты задолженных зарплат, которая была приостановлена после частичных выплат, смены руководителя предприятия (новым руководителем был назначен С.ПОЧЕПЕЦКИЙ) и обещаний городской власти принять меры для нормализации ситуации. Еще одна акция протеста работников «Горэлектротранса» была проведена в сентябре 2009 года.

Сегодня, 12 января, в Харькове утром на маршруты вышла лишь часть трамваев Салтовского депо: всего около 50 вагонов из 106 имеющихся.

Всего, по графику работы в будни, на маршрутах Харькова должны находиться 203 трамвая и 161 троллейбус.