В Ивано-Франковске, Сумах и Гостомеле не работают аэропорты

По оперативной информации, по состоянию на 16.00 12 января аэропорты в Украине функционируют в обычном режиме, кроме аэропортов в Ивано-Франковске, Сумах и Гостомеле, где проводятся работы по очистке взлетно-посадочной полосы.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

В пресс-службе отметили, что аэропорт в городе Ровно готов принимать рейсы.