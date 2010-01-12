В Ивано-Франковске, Сумах и Гостомеле не работают аэропорты
18:28, 12 января 2010Транспорт/Связь
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Идет расчиства ВПП
По оперативной информации, по состоянию на 16.00 12 января аэропорты в Украине функционируют в обычном режиме, кроме аэропортов в Ивано-Франковске, Сумах и Гостомеле, где проводятся работы по очистке взлетно-посадочной полосы.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.
В пресс-службе отметили, что аэропорт в городе Ровно готов принимать рейсы.
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