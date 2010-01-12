КМУ утвердил порядок регистрации и учета крупнотоннажных автомобилей

Кабинет министров Украины утвердил порядок ведомственной регистрации и ведения учета крупнотоннажных и других технологических транспортных средств.

Об этом говорится в постановлении №8 от 6 января т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, порядок определяет процедуру ведомственной регистрации и ведения учета крупнотоннажных и других технологических транспортных средств, которые не подлежат эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования (предназначенных для перевозки грузов, транспортировки полезных ископаемых и т.д.).

Юридические и физические лица, а также иностранные физ- и юрлица, лица без гражданства, которые владеют технологическими транспортными средствами или используют их на законных основаниях, или уполномоченные ими лица обязаны зарегистрировать данные транспортные средства на протяжении 10 дней после приобретения или возникновения других законных прав на их использование, в том числе в случае временного ввоза на территорию Украины.

В такой же срок владельцы обязаны перерегистрировать технологические транспортные средства в случае возникновения обстоятельств, в связи с которыми возникла необходимость во внесении изменений в регистрационные документы.

Эксплуатация незарегистрированных технологический транспортных средств запрещается.

На зарегистрированное транспортное средство выдается свидетельство о регистрации и номерной знак. Свидетельство о регистрации имеет неограниченный срок действия.

Госгорпромнадзору и другим органам центральной исполнительной власти поручено в трехмесячный срок привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с порядком.