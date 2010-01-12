Николаевский морпорт в 2009 г. переработал 8,6 млн. т грузов

Николаевский морской торговый порт (НМТП) за 2009 год переработал 8 млн. 6 тыс. 700 тонн грузов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе порта.

В структуре грузооборота НМТП преобладали зерновые и масличные культуры. Наибольшее количество грузов в прошлом году ушло на экспорт (около 5 млн. тонн).

Отмечается, что в 2009 году порту удалось достичь наибольшего за всю историю его существования уровня чистой прибыли – больше 60 млн. грн., что в четыре раза больше прошлогоднего показателя и в 10 раз превышает уровень прибыли в 2005 году.

С 2010 года финансовый план порта будет утверждаться Кабинетом министров Украины.

За прошлый год порт перечислил почти 105 млн. грн. налогов и платежей в бюджеты всех уровней, а с учетом финансовых показателей всех участников производственной деятельности на территории порта платежи в бюджеты всех уровней превысили 186 млн. грн.

Сообщается также, что в тылу причалов №1 и №2 в текущем году планируется начать строительство универсального терминала. Инвестором этого проекта выступает «Метинвест» - компания, на которую замыкаются практически все горно-обогатительные терминалы криворожского бассейна. Строительство терминала будет закончено к середине 2011 года. Введение в эксплуатацию этого проекта даст возможность привязать к НМТП очень серьезные грузопотоки, кроме того, инвестор взял на себя обязательства приобрести для работы терминала три портальных крана.

В 2010 году будет также модернизирован итальянский комплекс. Кроме этого, объявлен аукцион по поиску инвестора для причала № 8.