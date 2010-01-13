США призвали Китай объяснить хакерские нападения на Google

Вашингтон обеспокоен прошедшей кибер-атакой, совершенной, предположительно, китайскими хакерами на интернет-сайт компании Google. С таким заявлением выступила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Как сообщает Би-би-си, в этой связи США требуют у властей КНР объяснений.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Google и, по меньшей мере, 20 других компаний стали жертвами "изощренной" кибер-атаки, в организации которой представители Google обвинили хакеров из Китая.

В результате этого инцидента компания угрожает прекратить свою деятельность в Китае. Представители Google сообщают, что целью атаки стали китайские правозащитники, чьи электронные почтовые ящики были взломаны.

Google заявил, что может уйти из Китая

Интернет-гигант Google говорит, что может прекратить все свои операции в Китае после того, как местные хакеры атаковали ящики электронной почты китайских правозащитников. В компании заявили, что обнаружили факт "целенаправленного нападения на свою корпоративную инфраструктуру", следы которой ведут в Китай, сообщает k2kapital.

Google не обвинил конкретно правительство Китая, но заявил устами своего главного юриста Дэвида Драммонда (David Drummond), что больше не желает подвергать цензуре результаты поиска с использованием китайской версии своего сайта, как того требует правительство КНР. Это означает, что Google придется закрыть сайт Google.cn, работающий с 2006 г.