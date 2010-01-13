В Тибете появится аэропорт стоимостью 265 млн долл.

В округе Нагчу на севере Тибетского автономного района (ТАР) в Юго-Западном Китае будет построен аэропорт, который станет самым высотным в мире. Об этом в минувший вторник сообщил руководитель Тибетского отделения управления гражданской авиации КНР Сюй Бо на заседании правительства, передает агенство "Синьхуа", сообщает k2kapital.

"Новый узел воздушных сообщений будет расположен на высоте 4436 м над уровнем моря.Это на на 102 м выше, чем самый высотный в настоящее время в мире аэродром "Банда" в Чамдо, находящийся также в Тибете",- отметил он.

Как сообщил глава комитета по делам развития и реформ округа Нагчу Сюй Цзянь, капиталовложения в строительство нового аэропорта оцениваются в 1,8 млрд. юаней ($265 млн). Его строительство планируется начать в 2011 году и завершить через три года.

Аэродром в Нагчу станет шестой воздушной гаванью в Тибете, в настоящее время здесь действуют три аэропорта -"Гонгга" в Лхасе, "Милинь" в Линьчжи и "Банда" в Чамдо, в процесс строения - "Куньша" в Нгари, "Хэпин" в Шигадзе.

В целях дальнейшего развития воздушного транспорта в Тибете правительство Китая также намерено инвестировать 800 млн юаней ( $117 млн) в реконструкцию аэропорта "Гонгга". Кроме того, сдача в эксплуатацию аэродромов "Куньша" и "Хэпин" намечена на 1 июля и 1 октября 2010 года. "Это заложит прочную основу для скорейшего открытия воздушного сообщения между ТАР и Южно-Азиатским субконтинентом", - сказал Сюй Бо.