ГАИ Киева проводит операцию «Документ»

В прошлом году сотрудниками киевской Госавтоинспекции изъято у водителей свыше 3 000 различных пропусков, удостоверений, визитных карточек представителей органов исполнительной власти, судов, милиции, которые в той или иной форме намекали инспектору «не трогать» их предъявителей.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УГАИ Киева, такая работа продолжается и сегодня, а для ее активизации с 12 января по 12 февраля ГАИ столицы проводит комплекс профилактических мероприятий в рамках общегосударственной операции под условным названием «Документ».

Начальник Госавтоинспекции Киева Анатолий СИРЕНКО предупреждает, что действующим на сегодняшний день законодательством не предусмотрены никакие документы, которые бы давали право беспрепятственного проезда, а также возможность избежания наказания за нарушение ПДД.

Руководитель столичной ГАИ отметил, что все подобные документы будут изыматься, а их владельцы привлекаться к ответственности за допущенные правонарушения на общих основаниях.