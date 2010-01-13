В Харькове прекращена забастовка на «Горэлектротрансе»

Сегодня прекратили забастовку работники Харьковского коммунального предприятия «Горэлектротранс», которые с 11 января начали акцию протеста с требованиями выплаты зарплат, не выводя на городские маршруты ни одного трамвая и троллейбуса.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в профкоме предприятия, сегодня утром работники начали получать деньги в банкоматах, выплачивается задолженность с конца июля по ноябрь 2009 года.

По данным начальника службы движения «Горэлектротранса» Александра УКИСА, «все маршруты возобновлены, сегодня на линии вышли около 160 трамваев и 200 троллейбусов». Планом в будни предусмотрена работа около 250 трамваев и 200 троллейбусов. Несколько десятков трамваев восстанавливаются. «Все приходит в норму», - отметил А.УКИС.

Как сообщал УНИАН, забастовка работников ХКП «Горэлектротранс» началась в понедельник, 11 января, - на маршрут не вышел ни один трамвай и ни один троллейбус. Утром в понедельник в центре Харькова вблизи городского совета остановились около 30 трамваев, после чего под стенами мэрии водители и кондукторы провели митинг с требованиями немедленной выплаты зарплаты и увольнения руководителя предприятия Сергея ПОЧЕПЕЦКОГО.

В октябре 2009 года коллектив КП «Горэлектротранс» проводил бессрочную акцию с требованиями выплаты задолженности по зарплате, которая была приостановлена после частичных выплат; смены руководителя предприятия (новым руководителем был назначен С.ПОЧЕПЕЦКИЙ) и обещаний городских властей принять меры для нормализации ситуации.

Еще одна акция протеста работников «Горэлектротранс» была проведена в сентябре 2009 года.

Справка УНИАН. За сутки ХКП «Горэлектротранс» перевозит в Харькове около 600 тысяч пассажиров. На предприятии работает 3,5 тыс. работников. Парк троллейбусов и трамваев насчитывает около 560 машин.