«Электротяжмаш» увеличил инвестиции в производство

ГП «Завод «Электротяжмаш» (Харьков), один из крупнейших в мире производителей турбогенераторов и тяговых электродвигателей, в 2009 году увеличил инвестиции в техническое перевооружение на 48% по сравнению с 2008 годом – до 40 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что основными направлениями модернизации в прошлом году являлись моторное и генераторное производства. Главным приобретением стал уникальный обрабатывающий центр Verus итальянского производства стоимостью около 3 млн. евро, благодаря которому обеспечивается высокая точность обрабатывающих операций.

Как сообщил главный инженер завода Александр ТУЛУПОВ, в 2010 году завод намерен наращивать инвестиции в обновление производства: в текущем году на техническое перевооружение планируется направить 71,5 млн. грн.

По его словам, основным направлением вложений в 2010 году определено турбогенераторное производство. Так, в ближайшее время будут подписаны контракты на приобретение современных обрабатывающих центров в Германии и Канаде.

В целом, по оценкам специалистов предприятия, в ближайшие годы потребность в инвестициях в новое оборудование по заводу составляет около 350 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Завод «Электротяжмаш», основанное в 1946 году в Харькове, является единственным в Украине разработчиком и производителем турбогенераторов для атомных и тепловых электростанций, гидрогенераторов и гидрогенераторов-двигателей для гидро- и гидроаккумулирующих электростанций.

Специализируется на производстве электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, буровых установок, экскаваторов, водяных насосов, оросительных каналов, а также на выпуске комплектного тягового электрооборудования для тепловозов, электровозов, дизель-поездов. Продукция «Электротяжмаша» эксплуатируются более чем в 40 странах мира. В Украине генераторами «Электротяжмаша» укомплектовано свыше 70% тепловых и около 80% гидроэлектростанций.

В 2008 году объем производства предприятия составил 694 млн. грн. (в 2007 году – 475 млн. грн.). На предприятии работает около 5,5 тыс. человек.