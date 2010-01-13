УМС запустила в эксплуатацию 595 базовых станций

Оператор мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ «МТС-Украина») в 2009 году в рамках программы по улучшению качества связи и расширению зоны радиопокрытия значительно увеличил емкость и расширил покрытие сети, запустив в эксплуатацию 595 базовых станций (БС) по всей территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, 194 БС запущены в населенных пунктах, где ранее не было покрытия УМС. Развитие сети проводилось как путем строительства новых БС, так и путем расширения емкости действующих. За отчетный период построено и введено в эксплуатацию 1242 дополнительные стойки БС, которые улучшили качество связи в густонаселенных регионах Украины.

Наибольшее количество БС было установлено на западе Украины – 30% от общего количества и на востоке – 29%. В общей сложности по количеству установленных базовых станций лидируют Волынская (12%), Донецкая (9%) и Днепропетровская (8%) области.

Кроме того, по данным пресс-службы, УМС открыла новый технический центр в Херсоне, что позволило расширить существующую конфигурацию оборудования и ввести в эксплуатацию новое коммутационное оборудование. В прошлом году компания также завершила масштабный проект по строительству мощного оптоволоконного стыка, объединившего мобильные сети МТС в России и Украине. Соединение позволяет обеспечивать прямой обмен трафиком без посредников.

В течение 2009 года на базовых станциях CDMA были задействованы дополнительные несущие частоты, что позволило улучшить качество услуги мобильного широкополосного доступа в Интернет «МТС Коннект 3G» за счет увеличения пропускной способности и повышения общей стабильности работы услуги.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день сервис «МТС Коннект 3G» запущен не только во всех областных центрах, но и во многих других населенных пунктах по всей Украине. В общей сложности сеть CDMA покрывает около 200 населенных пунктов.

В сообщении также отмечается, что в конце 2009 года УМС и Nokia Siemens Networks объявили о запуске проекта по созданию первого в Украине конвергентного решения для виртуальных корпоративных сетей (VPN, Virtual Private Networks) с возможностью доступа в них с помощью различных технологий. В частности, такой доступ может быть обеспечен посредством фиксированной телефонии, 3G, VoIP, Wi-Fi или других технологий. На сегодняшний день конвергентными предложениями МТС, которые включают услуги, предоставляемые на базе оптоволоконной сети, пользуются более 100 крупнейших компаний в Украине.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» («МТС-Украина») охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,78 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка компании за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

УМС – 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 96,86 млн. абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 млн. человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.