Кабмин отложил упрощение согласования инвестпроектов

Кабинет Министров Украины решил отложить рассмотрение вопроса о внесении изменений в нормативные акты, которыми бы упрощалась процедура согласования привлечения частных инвестиций в развитие предприятий, подведомственных Министерству транспорта и связи Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта и связи Василий ШЕВЧЕНКО.

По его словам, вопрос отложен на неопределенный срок в связи позицией Министерства экономики и Совета предпринимателей при Кабмине, которые считают необходимым доработать проект постановления.

Как пояснил В.ШЕВЧЕНКО, проектом постановления предлагалось ввести градацию процедур согласования инвестпроектов с учетом предположительной суммы инвестиций.

В частности, в случае, если сумма ожидаемых инвестиций по проекту превышает 500 млн. грн., предлагалось сохранить существующую процедуру согласования, когда инициатором внесения на рассмотрение правительства соответствующего инвестиционного проекта выступает Фонд государственного имущества.

Если ожидаемая сумма инвестиционного проекта находится в пределах от 100 до 500 млн. грн., то инициатором внесения инвестпроекта на согласование Кабмина предлагалось определить Министерство транспорта и связи. При этом в данном случае требовалось бы обязательное согласование проекта Минэкономики, Минфина и Минюста.

Если же предполагаемая сумма проекта не превышает 100 млн. грн., предлагалось, чтобы решение о его внедрении могло принимать самостоятельно Министерство транспорта и связи.

В.ШЕВЧЕНКО отметил, что предложенные изменения могли бы значительно упростить и сократить во времени согласование инвестпроектов, которые предполагается реализовывать на конкурентных принципах (на аукционах).

По его словам, согласно действующей нормативной базе процесс согласования того или иного инвестпроекта занимает до 1 года. «Сегодня процедура согласования на уровне министерств (Минтранса, Минэкономики, Минфина и Минюста – УНИАН) занимает до полугода плюс столько же – на проведение самих аукционов. Это почти год, который инвесторы не могут ждать. Это (предложенные изменения – УНИАН) дало бы возможность существенно сократить прохождение проектов во времени», – сказал В.ШЕВЧЕНКО.