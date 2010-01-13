Компания Imena.UA расширила емкость каналов связи

Компания Imena.UA в 2009 году расширила емкость каналов связи более чем в три раза – до 14 Гбит/с.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы, благодаря включению в новую точку украинской сети обмена трафиком UA-IX по технологии 10 Гбит/с суммарная емкость украинских каналов компании достигла 14 Гбит/с. Кроме того, Imena.UA/MiroHost в истекшем году ввела в эксплуатацию два внешних канала емкостью 2,5 Гбит/с (Comstar) и 1 Гбит/с (RETN, Россия).

«Такое серьезное наращивание пропускной способности каналов нашей компании в первую очередь связано с развитием дата-центра и обеспечит для клиентов существенное

повышение скорости соединений как с украинским сегментом Сети, так и с мировым

Интернетом, что положительно отразится на качестве наших сервисов», - отметил

президент компании Imena/UA/MiroHost Александр ОЛЬШАНСКИЙ.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время компания Imena.UA/Mirohost.net обслуживает десятки тысяч украинских интернет-сайтов и более 30% украинских доменов и предоставляет услуги аренды серверов, располагая собственным

дата-центром общей емкостью 10 000 юнитов.

Справка УНИАН. Компания Imena.UA/Mirohost.net работает на рынке с 2001 года, специализируется на регистрации доменных имен и торговых марок (Imena.UA ), а также является крупнейшим в Украине хостинг-провайдером (Mirohost.net). Imena.UA является единственным украинским регистратором, аккредитованным на международном уровне (ICANN-Accredited Registrar).

Imena.UA/Mirohost.net входит в группу компаний Internet Invest наряду с Mail.UA, Украинской баннерной сетью (banner.kiev.ua), рекламным агентством PingWin (pingwin.ua), проектом Parking.ua (parking.ua) и проектом GigaHost.ua (gigahost.ua)