Украинские вертолеты участвуют в миссии ООН на Гаити

Экипажи украинских вертолетов продолжают участие в миссии ООН на острове Гаити.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

«Экипажи двух украинских вертолетов Ми-8 МТВ ЗАО «Украинские вертолеты», которые находятся в миссии ООН на Гаити, продолжают выполнять свое задание», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мощное землетрясение, которое произошло в прибрежной части о. Гаити в ночь с 12 на 13 января, повреждений и ущерба украинской авиакомпании не причинило.

Экипажи вертолетов и авиационная техника готовы к выполнению задач в соответствии с назначением в сложных условиях, вызванных землетрясением.

Напомним, в ночь с 12 на 13 января 2010 г. в прибрежной части о. Гаити произошло землетрясение силой до 7 баллов. Оно нанесло значительные повреждения строениям, имеются многочисленные людские жертвы.