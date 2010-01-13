«Авлита» увеличила перевалку грузов и зерна

Стивидорная компания «Авлита» в 2009 году увеличила перевалку генеральных и сыпучих грузов (металлопродукции и зерна) на 13,6% по сравнению с 2008 годом - с 3,96 млн. тонн до 4,5 млн. тонн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре компании, в 2009 году были достигнуты максимальные за все 14 лет работы предприятия производственно-социальные показатели по объему перевалки грузов, заработной плате и уплате налогов и сборов.

В прошлом году на двух модернизированных причалах СК «Авлита» было обработано 240 судов, в том числе 25 крупнотоннажных судов грузовместимостью более 50 тысяч тонн.

В 2009 году «Авлита» перечислила в бюджеты различных уровней и в государственные целевые фонды 73,2 млн. грн. налогов и отчислений.

При этом уровень средней заработной платы в компании более чем в два раза превысил средний уровень зарплаты по Севастополю.

Справка. УНИАН. ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» является стивидорной компанией, располагающей двумя глубоководными причалами в акватории незамерзающей круглый год Севастопольской бухты на юго-западе Крымского полуострова. Компания имеет все возможности для перевалки грузов с железнодорожного и автомобильного транспорта на морской, с морского на автомобильный и железнодорожный, а также с судна на судно. Предприятие обрабатывает металл, а также оперирует зерновым терминалом емкостью 170 тыс. тонн единовременного хранения.

Перевалочные мощности включают 15 портальных кранов, включая 5 причальных портальных кранов «Liebherr» и «Gottwald» последнего поколения.