Восстановление американского авторынка затягивается

Миллиардер Вильбур Росс (Wilbur Ross) дал прогноз на развитие американской экономики в текущем году. По мнению инвестора, 2010 год станет переломным для автомобильного рынка, сейчас же экономике США пока далеко до полного оздоровления, передает Reuters.

Росс, который занимает должность председателя International Automotive Components Group, прогнозирует рост продаж автомашин в 2010 на 1,5 млн единиц против 10,4 млн в прошедшем году. В 2011 году продажи могут составить 13,5 млн единиц, считает инвестор.

В интервью Reuters Insider на детройтском автосалоне финансист отметил, что объемы продаж машин в США должны составлять от 13,5 до 14 млн в годовом выражении.

Росс считает, что возвращению продаж на докризисный уровень во многом могут способствовать правительственные меры поддержки как экономике в целом, так и автомобильной отрасли в частности.

Принятые администрацией меры уже дали заметные результаты, но их недостаточно, и покупательская способность еще не восстановилась, подчеркнул миллиардер.