Девять автомобилей ближайшего будущего

Авторынок пережил один из самых тяжелых годов в своей истории, безработица в автомобильной столице США Детройте составляет сейчас десятки процентов, сообщает Дело

Но автопром уже приходит в чувство. На Детройтском автосалоне NAIAS-2010, который после нескольких пресс-дней открывается для широкой публики в эту субботу, 16 января, представлено больше 30 премьер разной степени новизны. Основная тенденция последних лет — наступление электромобилей — никуда не делась: в выставочном Кобо-центре установили даже электроколонку для зарядки опытных образцов. Но разнообразие электрических и гибридных новинок обеспечивают в основном европейские и азиатские производители, американцам пока не до того.

BMW activeE на электротяге

Эксперимент BMW на тему электромобиля, сделанный на основе 1-й серии, называется activeE. 170-сильный двигатель разгоняет 4-местный автомобиль до 100 км/ч за 9 секунд. Литий-ионная батарея позволяет проехать 160 км после 3 часов зарядки. Вполне конкурентоспособная по меркам электромобилей модель — но к тому моменту, когда BMW выйдет на электрический рынок (компания обещает сделать это до 2015 года), всего этого будет уже маловато.

Mini Beachcomber без дверей

Пикниковый концепт от Mini не имеет дверей, зато обладает полным приводом, большими колесами и высоким клиренсом. Емкость для запасного колеса (ненужная, поскольку Beachcomber ездит на цельнолитой резине) превращена в хранилище для пляжных принадлежностей. Крышу, как и двери, можно быстро установить, если пойдет дождь. Производители обещают создать на базе концепта серийную модель.

Гибрид Hyundai Blue-Will

Корейский гибрид c 1,6-литровым бензиновым и дополнительным электрическим двигателем, работающим от литий-полимерного аккумулятора (который никто, кроме Hyundai, пока не использует). Странная форма кузова, как и цельное днище, должна улучшить обтекаемость. Чтобы уменьшить расход бензина, Hyundai жертвует всем, кроме, разумеется, гаджетов. Blue-Will от покрышек до фар набит последними достижениями технологического прогресса: приборная доска — тачскрин, бортовой компьютер снабжен OLED-дисплеем, а магнитола — встроенным Bluetooth.

Volkswagen NCC: 4,5 л на 100 км

Volkswagen собирается уже в этом году производить гибридный Touareg, а в Детройте представляет гибридное купе — концепт, вполне готовый к производству. NCC двигают 148-сильный бензиновый и 20-киловаттный электрический моторы. Расход — 4,5 л на 100 км, максимальная скорость — 227 км/ч. Из всех выставочных концептов этот проще всего представить себе на трассе Е95.

Новый Ford Focus: единый для всего мира

Новый Ford Focus (седан и 5-дверный хэтчбек) примечателен уже тем, что это одна из немногих премьер Детройта, которую точно можно будет увидеть в России. Хотя бы потому, что компания решила наконец унифицировать американские и европейские модели. С 2012 года Focus будет ездить на новом двигателе EcoBoost (объемом до 2 л), тогда же с конвейера должны сойти и полностью электрические модели.

Audi e-tron: до сотни за 6 секунд

204-сильный электрический концепт Audi разгоняется до 100 км/ч меньше чем за 6 секунд. Максимальная скорость, впрочем, искусственно ограничена 200 км/ч (как и у многих других электромобилей). Заряжаться автомобиль должен 11 часов через обычную розетку (или 2 часа при высоком напряжении на электрозаправке), а запаса хода хватает на 250 км. Как теперь принято, торможение используется для подзарядки аккумуляторов.

Новый кабриолет Mercedes-Benz E-klasse

Редкий бензиновый автомобиль на выставке в Детройте: новый кабриолет Mercedes-Benz E-klasse. Обладает почти звуконепроницаемой крышей, складывающейся за 20 секунд на ходу (при скорости до 40 км/ч), специальным отражателем новой конструкции, снижающим турбулентность при езде с открытым верхом, и системой подогрева в районе шеи водителя и пассажиров.

GMC Granite — самый маленький представитель марки

Четырехметровый городской автомобиль GMC может стать самой маленькой машиной в модельном ряду производителя грузовиков и SUV. Двери Granite раскрываются как створки, без центральной стойки, сиденья быстро складываются, превращая все пространство вокруг водителя в багажный отсек. Индустриальный внешний вид обманчив — внутри вполне уютно.

Сhevrolet Aveo RS для молодежи

Aveo RS — рестайлинг Aveo, призванный продать ее более молодой аудитории. Основные отличия от прежней модели видны на картинке. Внутри будет 1,4-литровый двигатель Ecotec, которым сейчас оснащается Chevrolet Cruze. Компания пока не решила, пускать ли машину в серию в ближайшем будущем. Но в принципе для этого все готово.