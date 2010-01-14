Киевское метро продолжает бесплатную перевозку милиционеров и налоговиков

Столичный метрополитен в этом году продолжил осуществлять бесплатную перевозку работников правоохранительных и налоговых органов, поскольку получил соответствующие решения городской власти.

Об этом пишет муниципальная газета “Хрещатик” (№3 (3634)) со ссылкой на информацию руководителя пресс-службы КП “Киевский метрополитен” Надежду ШУМАК.

“Мы получили копию решения и письмо от Киевсовета. Все эти категории граждан ездят сейчас бесплатно”, - сказала она.

В целом, по данным предприятия, на сегодняшний день столичной подземкой бесплатно пользуются более 300 тысяч льготников.

Как информирует газета, решение Киевсовета о продолжении работникам милиции, налоговой милиции и работникам СБУ бесплатного проезда в 2010 году мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал перед Новогодними праздниками.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2009 года депутаты Киевского городского совета приняли решение о бесплатном проезде работников милиции, налоговой милиции и Службы безопасности Украины в 2010 году в общественном пассажирском транспорте. За соответствующий проект решения проголосовали 102 из 114 присутствующих в зале депутатов.

Депутаты своим решением внесли изменения в предыдущее решение Киевсовета от 27 ноября 2008 года о бесплатном проезде этих категорий пассажиров в 2008 и 2009 годах.

Решение было принято, учитывая обращение правоохранительных органов относительно обеспечения реализации права на бесплатный проезд их работников для выполнения возложенных на них обязанностей.

Вместе с тем, 6 января этого года на официальном сайте КП “Киевский метрополитен” была обнародована информация о том, что у руководства предприятия отсутствуют соответствующие решения городской власти о бесплатном проезде в подземке в 2010 году работников милиции, налоговой милиции и СБУ. Исходя из этого, заявляли в метро, указанные работники должны платить за проезд на общих основаниях.

Согласно разъяснению пресс-службы метрополитена, пунктом 2.1. решения Киевского городского совета от 27 ноября 2008 г. № 642/642 «О бесплатном проезде в г. Киеве работников милиции, налоговой милиции и Службы безопасности Украины» было предусмотрено обеспечение реализации права на бесплатный проезд в Киеве всеми видами коммунального пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси и транспортных средств, которые работают в режиме маршрутного такси) работников милиции, налоговой и СБУ для выполнения возложенных на них обязанностей в 2008 и 2009 годах.