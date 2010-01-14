В 2009 г. пассажиры УЗ оформили через Интернет свыше 82 тыс. билетов

В 2009 году пассажиры Укрзализныци зарезервировали и оформили через Интернет 82281 билет, из них через сеть было оплачено 71 720 проездных документов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Укрзализныци, подавляющее большинство билетов пассажиры оформили в отделениях Укрпочты – 71%. На протяжении 2009 года через Интернет был зарезервирован 10561 билет.

Количество пассажиров, которые с помощью сети Интернет заказывают и оформляют проездные документы, постоянно растет. Уже с начала 2010 года этой услугой воспользовались 2600 граждан.

Справка УНИАН. 1 этап программы по бронированию мест через Интернет с последующим оформлением билета в кассе Укрзализныця внедрила 22 декабря 2008 года. 2-й этап программы, когда пассажир может оплатить через Интернет полную стоимость проезда и услугу заказа, был внедрен 30 марта 2009 года.

Получить справку относительно наличия свободных мест в поездах, стоимости проезда и оформить заказ можно, зайдя на официальный веб-сайт Укрзализныци, в раздел Для пасажирів/Замовлення квитків.

Оплатить заказ можно платежной карточкой Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) или международной платежной карточкой (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro).

После оплаты пассажир получает уникальный цифровой код, после предъявлением которого он оформляет свой билет в любой кассе Укрзализныци в любой день до отправления своего поезда.

Через сеть Интернет осуществляются заказы билетов за полную стоимость и детские. Бесплатные и льготные проездные документы оформляются исключительно в кассах.