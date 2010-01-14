Ярославский обещает в этом году построить новый терминал

Президент компании DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Чемпионату Европы по футболу 2012 года Александр ЯРОСЛАВСКИЙ сообщил, что до конца 2010 года планируется завершить строительство нового пассажирского терминала в рамках реконструкции Харьковского международного аэропорта к играм Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯРОСЛАВСКИЙ сказал во время ознакомления кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с ходом реконструкции Международного аэропорта «Харьков» к Евро-2012.

По словам О.ЯРОСЛАВСКОГО, на данный момент с опережением плана за средства инвестора «Нью Системс АМ» на 100% завершены отдельные объекты инфраструктуры нового пассажирского терминала, в частности, полностью построен каркас аэровокзала, а также фасады и кровля помещения. В настоящее время продолжаются внутренние работы в аэровокзале, и его готовность сейчас составляет около 40%.

«Несмотря на кризис, работа не останавливается, и новый терминал планируем сдать в эксплуатацию до конца этого года», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Он ознакомил В.ЯНУКОВИЧА с ходом работ на объектах и сообщил, что вместе с этим процессом украинские компании осуществляют реконструкцию аэродромного комплекса аэропорта «Харьков», в частности, его взлетно-посадочной полосы и стоянки самолетов.

В.ЯНУКОВИЧ пообещал в случае его победы на выборах способствовать подготовке Харькова к Евро-2012 и выполнению обязательств в части государственного финансирования строительства и реконструкции объектов к европейскому чемпионату.

Как ранее сообщалось, Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части Евро-2012, утвержденной Постановлением Кабинета министров в феврале 2008 года, на реконструкцию Международного аэропорта «Харьков» в 2010 году планировалось выделить из госбюджета 424,85 млн. грн., из средств инвестора (DCH) – 182,23 млн. грн.

Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012 реализовывает группа DCH - одна из крупнейшиз бизнес-групп Украины. Бенефициар - Александр ЯРОСЛАВСКИЙ. Программа включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (в частности стадиона «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков».