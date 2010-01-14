Корпорация «Богдан» сократила производство на 83,5%

Корпорация «Богдан» в 2009 году, по оперативным данным, сократила выпуск легковых автомобилей на 83,5% по сравнению с 2008 годом – до 14,386 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит корпорация «Богдан».

В сообщении отмечается, что в 2009 году корпорация «Богдан» также произвела 7 грузовых автомобилей.

Напомним, в июне 2009 года корпорация презентовала стратегию производства легковых автомобилей на 2009-2014 гг., согласно которой планирует в 2013 году выйти на проектную мощность полномасштабного производства легковых автомобилей, изготовив по 60 тыс. авто Hyundai и Lada, а в 2014 году произвести по 62 тыс. автомобилей этих марок.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

Сегодня методом полномасштабного производства выпускаются автомобили Lada и Hyundai. В 2009 году эти автобренды занимали соответственно первое и второе место по объемам продаж в Украине.

В июне 2008 года корпорация "Богдан" ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по производству легковых автомобилей. Инвестиции в этот проект составили свыше 330 млн. долл.