"Серые" мобилки начнут отключать с 16 февраля

Первые отключения нелегальных мобильных телефонов в Украине начнутся с 16 февраля, но придерживаясь срока 90 дней с момента получения СМС-сообщения об отключении. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

По данным пресс-службы, в некоторых СМИ появилась информация о переносе сроков отключения операторами мобильных телефонов, коды IMEI которых внесены в «серый список».

Поэтому комиссия сообщает, что никаких решений относительно отмены или переноса срока прекращения предоставления телекоммуникационных услуг владельцам мобильных телефонов, которые попали в «серый список», НКРС не принимала.

«Понимая всю ответственность рассылки предупредительных СМС-сообщений, которые могут ввести в заблуждение потребителя и чтобы не допустить ошибочного отключения телефонов, коды IMEI которых были несвоевременно поданы или вообще не поданы операторами в «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) для внесения в обобщенную базу данных, комиссия обязала операторов проверить и согласовать с УГЦР «серый список» обобщенной базы данных. После чего продолжится рассылка СМС-сообщений об отключении», - констатировал член НКРС Владимир ЗВЕРЕВ.

Справка УНИАН . IMEI – международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.

С 28 марта 2009 г. в Украине запрещены ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет Государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.

НКРС было принято решение о начале обмена «серыми списками» между операторами и УГЦР с 15 ноября 2009 г. Абоненты, мобильные терминалы которых внесены в «серый список», должны доказать легальность своего телефона на протяжении 90 дней. В противном случае, мобильные телефоны этих абонентов будут отключены от сетей операторов.