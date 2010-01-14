Производство легковых авто в Украине сократилось на 83,6%

Производство легковых автомобилей в Украине в 2009 году, по оперативным данным, сократилось на 83,6% по сравнению с 2008 годом – до 65,646 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным ассоциации, производство автобусов в Украине в 2009 году сократилось на 86,5% по сравнению с 2008 годом – до 1318 штук, а производство грузовых автомобилей – на 81,4%, до 2331 штук.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2008 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 5,6% по сравнению с 2007 годом – до 402 тыс. штук, производство автобусов – на 10,5%, до 10042 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорации «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), «Богдан» (ОАО «ЛуАЗ» и ОАО «Черкасский автобус»), «АИС» (ООО «КрАСЗ»), «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод»), ЗАО «Еврокар» и др.