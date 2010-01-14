КрАСЗ сократил производство на 86,4%

ООО «Кременчугский автосборочный завод» (КрАСЗ, г. Кременчуг, Полтавская обл.) в 2009 году сократило производство автомобилей различных марок и модификаций на 86,4%, или 23,799 тыс. штук, по сравнению с 2008 годом – до 3748 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит КрАСЗ.

В сообщении отмечается, что в 2009 году КрАСЗ сократил производство грузовых автомобилей на 99,6%, или 2501 штук, по сравнению с 2008 годом – до 10 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году КрАСЗ увеличил производство автомобилей различных марок и модификаций на 32,4% по сравнению с 2007 годом – до 27 474 штук.

Справка УНИАН. ООО «Кременчугский автосборочный завод», входящее в состав Группы компаний «АИС», осуществляет крупноузловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26,0 га) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.