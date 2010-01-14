Коллектив УДП будет пикетировать Кабмин и Минтранс

Трудовой коллектив ОАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) 26-27 января проведет пикетирование Кабинета министров и Министерства транспорта и связи Украины для привлечения внимания к вопросу необходимости списания физически изношенных судов.

Об этом говорится в сообщении «Украинского Дунайского пароходства», переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, решение о проведении пикета принято на собрании трудового коллектива предприятия 13 января.

Также коллектив решил выразить недоверие первому заместителю министра транспорта и связи Василию ШЕВЧЕНКО «в связи с его бездействием и халатным отношением к исполнению своих обязанностей».

Кроме того, на собрании было принято решение профкомам УДП, от имени трудового коллектива, подать исковое заявление на Министерство транспорта и связи о возмещении ущерба в размере 40 млн. грн, понесенного пароходством в связи с содержанием физически изношенного флота.

Коллектив предприятия решил объявить предзабастовочное состояние, сформировав штаб забастовки, а также, в случае игнорирования требований трудового коллектива УДП, провести предупредительную забастовку.

В сообщении указывается, что основанием для такой реакции сотрудников пароходства стали итоги последнего совещания под председательством исполняющего обязанности министра транспорта и связи Украины В.ШЕВЧЕНКО, которое состоялось 11 января в МТСУ.

«На этом совещании в очередной раз господин ШЕВЧЕНКО поручил всем и вся в министерстве «проработать, согласовать и т.п.» вопрос списания 3-х морских пароходов типа «Росток». И это после того, как в течение всего 2009 года пароходство согласовывало и доказывало необходимость и законность списания старого флота. Результатом этой работы стало положительное решение министерской комиссии по списанию имущества и полностью согласованный в министерстве проект приказа лег на стол и.о. министра еще 13 ноября», - сообщил председатель профкома береговых подразделений УДП Виталий ТАТАРЧУК.

«Возмущению дунайцев нет предела. В очередной раз нам пытаются задурить голову, кормя пустыми обещаниями. Такого циничного игнорирования проблем единственной государственной судоходной компании со стороны государства вообще и Минтранссвязи, в частности, трудовой коллектив больше не допустит»,- отметил председатель профкома плавсостава УДП Олег ШИРОКОВ.

В сообщении УДП отмечается, что на собрании трудового коллектива предприятия в выступлениях моряков прозвучало предложение, как крайняя мера, в знак протеста против «чиновничьего беспредела» отказаться от проведения выборов Президента Украины на 50-ти избирательных участках, сформированных на судах, находящихся в рейсе.

Справка УНИАН, Государственная компания “Украинское дунайское пароходство" - национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне и одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. ОАО «УДП» осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю.

Основу дунайских перевозок флота ОАО «УДП» составляет украинское металлургическое сырье, поставляемое для различных потребителей в дунайских странах.

Флот пароходства – около 600 единиц суммарным дедвейтом около 900 тыс. тонн - состоит из морских судов различного назначения, речных буксиров и барж, а также речных самоходных грузовых судов и круизных пассажирских лайнеров.

100% акций компании принадлежит Министерству транспорта и связи Украины.

По предварительным данным, в 2009 году объем перевезенных УДП грузов составил 1,610 тысяч тонн по сравнению с 3,015 тысячами тонн в 2008 году.

По итогам 2009 года чистый убыток компании составит около 35 млн. грн. (по сравнению с 65 млн. грн. в 2008 году).