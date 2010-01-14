Морпорты сократили грузоперевалку

Морские торговые порты Украины по итогам 2009 года переработали 109 млн. 716 тыс. тонн грузов, что на 17% меньше, чем в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, в целом спад грузопотоков наблюдался только в первом полугодии 2009 года, а с июня по декабрь морские порты демонстрировали стабильный рост грузопереработки. В частности, в ноябре 2009 года было переработано 9 млн. 998 тыс. тонн грузов, что на 112 тыс. тонн больше, чем в октябре, и на 966 тыс. тонн больше, чем в сентябре прошлого года.

Положительный показатель грузоперевалки продемонстрировали Керченский и Севастопольский порты – соответственно 110% и 102,3% к результатам 2008 года.