Еврокар снизил производство на 90%

Производитель автомобилей марок VW Group – ЗАО «Еврокар» (Ужгородский р-н, Закарпатская обл.) в 2009 году сократило производство автомобилей различных марок на 90,1%, или на 32 328 штук, по сравнению с 2008 годом, до 3 564 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит «Еврокар».

В сообщении отмечается, что в декабре 2009 г. «Еврокар» увеличил производство автомобилей различных марок на 5,6%, или на 22 штуки, по сравнению с декабрем 2008 года, до 411 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году «Еврокар» увеличил производство автомобилей различных марок на 21,2%, или на 6 288 штук, по сравнению с 2007 годом, до 35 тыс. 892 штук.

Справка УНИАН. ЗАО «Еврокар» (с. Соломоново, Ужгородский р-н Закарпатской обл.) является производителем автомобилей марок Volkswagen Group в Украине.

С сентября 2004 года компания ведет строительство второй очереди производственных мощностей, что позволит увеличить ежегодное производство автомобилей до 45 тыс. штук в год с одновременным углублением локализации производства на территории Украины.

Холдинг Volkswagen владеет марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley и некоторыми другими.