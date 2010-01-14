Нарушители пользования радиочастотами оштрафованы на 116 тыс. грн.

В 2009 году нарушители правил реализации и эксплуатации радиоэлектронных средств, а также пользования радиочастотным ресурсом Украины без разрешения оштрафованы более чем на 116 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи.

Согласно сообщению, в минувшем году Государственная инспекция связи (ГИС) спланировала и провела более 760 общих мероприятий по предотвращению, выявлению и раскрытию нарушений законодательства в отрасли связи с привлечением представителей Министерства внутренних дел и ГП «Украинский государственный центр радиочастот».

По результатами мероприятий, направленных на выявление нарушений правил реализации и эксплуатации радиоэлектронных средств, а также пользования радиочастотным ресурсом Украины без разрешения, уполномоченными должностными лицами ГИС было составлено 563 протокола о совершении административных правонарушений, которые были направлены в суды.

В результате, в 2009 году судами вынесены постановления, в большинстве которых резолютивная часть содержит назначение административного взыскания в виде штрафа на общую сумму 116 тыс. 610 грн.