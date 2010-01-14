«АвтоКрАЗ» сократил производство на 92%

Крупнейший в Украине производитель больших грузовых автомобилей – ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в 2009 году сократил производство автомобилей на 91,8%, или 3116 штук, по сравнению с 2008 годом – до 280 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит «АвтоКрАЗ».

Согласно сообщению, в декабре 2009 года «АвтоКрАЗ» увеличил производство автомобилей на 3,3%, или 2 штуки, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 62 штук.

Справка УНИАН. ОАО «Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

Компанию контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.