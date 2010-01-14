Количество роуминг-партнеров УМС превысило полтысячи

Число роуминг-партнеров оператора мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ “МТС-Украина”) к концу 2009 года достигло 519. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы, в 2009 году УМС открыла 179 новых направлений для роуминга по всему миру, среди которых услуга роуминга от МТС – Аруба, Острова Кука, Джибути, Эль Сальвадор и Гамбия. Таким образом, сегодня связью от МТС абоненты могут пользоваться на пяти континентах в сетях более полутысячи операторов-партнеров по роумингу.

Согласно сообщению, УМС также расширила перечень направлений для абонентов, пользующихся услугами МТС Предоплата в области двустороннего роуминга с прямым набором номера на базе технологий CAMEL-протокола: количество роуминг-партнеров увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2008 годом.

Услуги пакетной передачи данных – GPRS, BlackBerry, WAP и Интернет – стали доступны абонентам УМС в сетях еще 29 операторов, таким образом, общее количество стран, в которых стал доступен GPRS-роуминг, достигло 125.

Благодаря заключению договоров с операторами, работающими в стандарте 3G, контрактные абоненты МТС могут пользоваться услугой пакетной передачи данных на высоких скоростях – до 3,6 Мбит/сек., а с применением технологии HSDPA в сети оператора роуминг-партнера скорость передачи данных может достигать 6-7 Мбит/сек. За 2009 год УМС увеличила количество 3G направлений для роуминга более чем в два раза – до 49 стран мира.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,6 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/ междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

МТС-Украина, 100%-ная дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 97,11 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.