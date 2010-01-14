«Визз Эйр Украина» увеличила перевозку пассажиров

Авиакомпания «Визз Эйр Украина» по итогам 2009 года увеличила перевозку пассажиров против показателя 2008 года (127 тыс. пассажиров) более чем в 4 раза – до 532 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что в прошлом году компания запустила 8 новых регулярных рейсов, в частности: Киев-Дортмунд; Киев-Кельн; Киев-Осло/Торп; Киев-Катовице; Киев-Мюнхен/Мемминген; Киев-Венеция; Киев-Анталия; Львов-Дортмунд.

Также указывается, что компания продолжает выполнять перелеты по маршруту Симферополь-Киев.

Кроме того, компания отмечает, что круглогодичная чартерная программа в Турцию и Египет на сегодня пользуется большим спросом. В 2009 году число таких пассажиров составило 82 тыс. человек.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (low-cost) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. Авиакомпания начала авиаперевозки в июле 2008 года.

«Визз Эйр Украина» зарегистрирована в Украине, ее учредителем является компания с украинским капиталом. Авиапарк компании состоит из двух самолетов Airbus А320.