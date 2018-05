Kodak подал в суд на Apple Inc.

Американский производитель фототехники Kodak подал в суд на производителя ноутбуков и цифровых устройств Apple Inc., а также на Research In Motion Ltd., производящую коммуникаторы Blackberry. Причина иска в предполагаемом использовании технологии, запатентованной компанией Kodak ранее.

Представители компании отметили, что технология, используемая в камерах смартфонов iPhone и Blackberry, позволяет предварительно просматривать изображения, передает Associated Press.

Они уточнили, что обратились в Комиссию США по международной торговле с требованием изъять из продажи смартфоны iPhone и BlackBerry.

Eastman Kodak Company (Kodak) специализируется на производстве фотоаппаратуры и сопутствующей продукции. В настоящее время компания имеет свои производства в Северной и Южной Америке, Европе и Азии.