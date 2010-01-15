В Украине перевозка пассажиров уменьшилась

В Украине в течение 2009 году пассажирским транспортом было перевезено 7,3 млрд. человек, что на 12,7% меньше, чем в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за отчетный период пассажирская работа выполнена в объеме 130,1 млрд. пасс./км, что 11,5% меньше, чем в 2008 году. В частности, железнодорожным транспортом перевезено 425,9 млн. пассажиров, что на 4,4% меньше, чем в 2008 году. Отправления пассажиров уменьшились на Донецкой железной дороге на 7,5%, на Южной – на 5%, на Одесской – на 4,7%, на Юго-Западной – на 4,2%, на Львовской – на 3,6%, на Приднепровской – на 2,4%

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физлиц-предпринимателей) воспользовались 4 млрд. пассажиров, что на 8,2% меньше объемов 2008 года. Перевозки пассажиров автотранспортом физлиц-предпринимателей уменьшились на 9%.

Перевозки пассажиров морским транспортом в 2009 году сократились на 15,5% по сравнению в 2008 годом. Предприятия Севастополя, которые выполнили 82,8% общих объемов морских перевозок пассажиров, уменьшили пассажироперевозку на 15,3%.

Заграничные морские перевозки пассажиров уменьшились на 3,6%. Предприятия Автономной Республики Крым, которые выполняют почти все морские заграничные перевозки (95,1%), уменьшили перевозку пассажиров на 3,1%.

По данным Госкомстата, авиационным транспортом Украины в 2009 году перевезено 5,1 млн. пассажиров, что на 17% меньше объемов пассажирских авиаперевозок в 2008 году.

Городским электротранспортом в прошлом году перевезено 2,8 млрд. пассажиров, что на 19,4% меньше, чем в 2008 году.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году пассажирским транспортом Украины было перевезено 8,3 млрд. пассажиров, пассажирская работа выполнена в объеме 147,3 млрд. пасс./км, что соответственно на 1,4% и 4,5% больше, чем в 2007 году.