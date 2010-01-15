Грузоперевозки в 2009 году сократились на 22%

В 2009 г. предприятия транспорта Украины перевезли 695,7 млн. тонн грузов, что составляет 78,1% от объема перевозок грузов за 2008 г.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Согласно сообщению, грузооборот в 2009 году составил 380 млрд. т/км – 77,5% от объема 2008 года.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта Украины в прошлом году снизился на 23,7%. На Львовской железной дороге грузооборот уменьшился на 31,4%, Юго-Западной – на 27,5%, Южной – на 26,8%, Донецкой – на 22,1%, Приднепровской – на 21,7%, Одесской – на 15,8%.

Уменьшение грузооборота произошло также на автомобильном транспорте (на 9,5%), авиационном (на 7,5%), трубопроводном (на 21%), речном (на 39,9%), морском (на 53,9%).

По данным Госкомстата, перевозка грузов железными дорогами в 2009 году сократилась на 21,5% - до 391,2 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов – на 19,4%. Отправление грузов уменьшилось на Одесской железной дороге - на 33,2%, Львовской – на 28,5%, Юго-Западной – на 25,1%, Приднепровской – на 16,1%, Донецкой – на 18,3%, Южной – на 8,8%. В частности, отправление цемента снизилось на 41,9%, строительных материалов – на 39,7%, химических и минеральных удобрений – на 31,9%, черных металлов – на 25,8%, лесных грузов – на 21,6%, нефти и нефтепродуктов – на 19%, лома черных металлов – на 9%, кокса – на 11,4%, железной и марганцевой руды – на 10,1%, каменного угля – на 10,9%. В то же время отправление зерна и продуктов перемола выросло на 26,3%.

В свою очередь, отечественный морской и речной торговые флоты в прошлом году выполнили перевозку грузов в объеме 9,8 млн. тонн, что вдвое меньше объемов 2008 г. Перевозки грузов предприятиями речного транспорта уменьшились на 58,5% по сравнению с объемами 2008 г., морского транспорта – на 45,1%. Заграничные перевозки грузов морским транспортом сократились на 54,8%, речным – на 43,4%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) уменьшился на 12,1% и составил 161,9 млн. тонн.

Переработка импортных грузов уменьшилась на 41,1%, транзитных грузов – на 21,3%, грузов внутреннего сообщения – на 58,6%. При этом переработка экспортных грузов выросла на 14,1%. Количество обработанных судов в 2009 году сократилось на 20,1% - до 17 тыс. единиц.

Как сообщает Госкомстат, предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) в 2009 г. перевезено 140 млн. тонн грузов, что на 24,8% меньше показателя 2008 г., выполнен грузооборот в объеме 33,9 млрд. т/км – на 9,5% меньше.

Грузооборот авиационного транспорта составил 350,3 млн. т/км, что на 7,5% меньше по сравнению с 2008 г.

Кроме того, магистральными трубопроводами за 2009 г. транспортировано 154,6 млн. тонн грузов, что на 17,2% меньше аналогичного периода 2008 г.

Как сообщал УНИАН, за 2008 г. предприятиями транспорта Украины было перевезено 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем за 2007 г. Грузооборот за 2008 год составил 491,7 млрд. т/км, что на 0,2% меньше, чем за 2007 г.