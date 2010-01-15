Новым руководителем Volvo стал бывший глава Renault

Новым главой совета директоров шведского автопроизводителя Volvo Group стал бывший гендиректор французского автогиганта Renault Луи Швейцер (Louis Schweitzer), говорится в сообщении Volvo, сообщает РИА Новости.

В распространенном в пятницу пресс-релизе отмечается, что назначение Швейцера, который входил в состав совета директоров Volvo с 2001 года, последовало после того, как бывший глава совета Финн Йонссон (Finn Johnsson) проинформировал руководство компании о намерении покинуть свой пост.

Как заявил Йонссон, который работал в Volvo Group с 1989 года, а с 2004 года находился непосредственно "у руля" компании, причиной, побудившей его самоустраниться от должности, стала личная необходимость.

Швейцер, являющийся членом совета директоров компании с 2001 года, будет занимать свой новый пост как минимум до следующего ежегодного собрания акционеров, указывается в сообщении.

В начале мая прошлого года Швейцер отказался продлевать свой мандат председателя правления французской Renault Group и его должность занял Карлос Гон, сохранивший за собой также и пост президента компании.

При этом Швейцер, который работает в Renault с 1986 года, остался почетным президентом компании. С 1992 по 2005 годы он занимал пост гендиректора компании, а с мая 2002 по апрель 2005 года также являлся генеральным директором альянса Renault-Nissan.

В настоящее время Швейцер возглавляет правление фармацевтической группы Astra Zeneca и входит в руководство банка BNP Paribas, компаний Veolia Environnement и l`Oreal.

Помимо этого, он являлся национальным координатором организации прошедшего в 2009 году перекрестного Года России во Франции и Франции в России. В марте 2005 года президент Франции Жак Ширак назначил Швейцера главой государственного органа борьбы против дискриминации и за равенство (Halde). Срок полномочий Швейцера на данном посту истекает 8 марта. Кроме того, бизнесмен также руководит наблюдательным советом издательской группы Monde. Швейцер является кавалером высшей государственной награды Франции - ордена Почетного легиона и ордена "За заслуги".