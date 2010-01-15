СК «Наста» застрахует грузы «Интер Транс Лоджистикс»

Страховая компания «Наста» заключила генеральный договор о сотрудничестве с логистическим оператором «Интер Транс Лоджистикс».

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, программа страхования грузоперевозок для «Интер Транс Лоджистикс» гарантирует возмещение убытков, понесенных во время перевозки морским, автомобильным и железнодорожным видами транспорта во все страны мира.

Соглашение подписано на один год. Договор заключен Южной дирекцией СК „НАСТА“.

Справка УНИАН. СК «Наста» работает на рынке Украины с 2008 года. Пять региональных дирекций и сеть представительств СК «Наста» покрывают всю территорию Украины.

По итогам января-сентября 2009 года объем страховых платежей компании составил 42,08 млн. грн., страховые выплаты – 11,38 млн. грн.

Компания „Интер Транс Лоджистикс“ оказывает услуги в области логистики и перевозки грузов в контейнерах морским, автомобильным и железнодорожным видами транспорта, а также разработку и транспортное обеспечение схем мультимодальных перевозок.