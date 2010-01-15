В Польше производство автомобилей сократилось на 9%

В Польше в течение 2009 года было произведено 899,737 тыс. автомобилей, что на 9,21% меньше, чем в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным института Samar, более 90% произведенных автомобилей были отравлены на экспорт. По сравнению с 2008 годом экспорт сократился на 3%.

В общем производстве автомобилей легковые авто составили 92,62%. По сравнению с 2008 годом их производство сократилось на 3,5%.

В прошлом году больше всего было произведено автомобилей Fiat Panda – 288 тыс. штук, на втором месте Fiat 500 – 184,1 тыс., на третьем – Ford KA (112,5 тыс. штук).

Кроме того, в 2009 году в Польше было произведено более 66 тыс. доставочных автомобилей, что почти на 50% меньше, чем в предыдущем году.