«АвтоКрАЗ» планирует произвести 2400 автомобилей

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2010 году планирует произвести 2400 автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга.

Также в пресс-службе отметили, что в текущем году будет продолжена работа по снижению затрат на производство продукции, повышению эффективности производства и качества выпускаемой продукции.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

Компанию контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13%, или 572 автомобиля, – до 3634 автомобиля

«АвтоКрАЗ» в 2008 году получил чистую прибыль в размере 66,117 млн. грн., что на 10,6% меньше, чем в 2007 году.