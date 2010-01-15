«АвтоКрАЗ» в 2009 году отгрузил потребителям 654 автомобиля,

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) в 2009 году отгрузила потребителям 654 автомобилей, что составляет около 20% реализации 2008 года. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба холдинга.

«В 2009 году потребителям отгружено 654 единицы автомобильной техники КрАЗ, что составляет около 20% реализации 2008 года, запчастей реализовано на 25 млн. грн, что составляет 40% реализации запасных частей за 2008 год. Из общего объема отгруженной продукции экспорт составил 73%, остальные поставки осуществлялись украинским потребителям», - сказано в сообщении пресс-службы ХК.

По их данным, за 2009 год выполнен большой объем опытно-конструкторских работ по разработке новых и модернизации серийно выпускаемых автомобилей. Модельный ряд 2009 г. дополнился тремя новыми моделями: тягачом КрАЗ Т17.0ЕX «Бурлак» колесной формулы 6х6, самосвалом КрАЗ С18.0 «Горняк» (6х4) и шасси КрАЗ Н30.0ЕХ (8х6). Создана конструкция перспективного самосвала КрАЗ С20.0 колесной формулы 6х4 грузоподъемностью 20 т с принципиально новой для КрАЗа компоновочной схемой «кабина над двигателем». Новая кабина, как и весь автомобиль, является оригинальной разработкой конструкторов «КрАЗа». Самосвал оснащен ярославским двигателем нового поколения ЯМЗ-6501.10 (EURO 3).

В канун Нового 2010 года две новинки - тягач КрАЗ Т17.0 «Бурлак» и самосвал КрАЗ С.18.0 «Горняк» успешно прошли сертификационные испытания на Дмитровском полигоне НАМИ (РФ).

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

Компанию контролирует группа банка «Финансы и Кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13%, или 572 автомобиля, – до 3 634 автомобиля.

«АвтоКрАЗ» в 2008 году получил чистую прибыль в размере 66,117 млн. грн., что на 10,6% меньше, чем в 2007 году.