Минэкономики предлагает снизить портовые сборы на 30%

Министерство экономики Украины инициирует снижение портовых сборов, взимаемых с судов в морских торговых портах страны, в среднем на 30%.

Соответствующий проект постановления правительства обнародован на сайте министерства.

Согласно сопроводительной записке, повышение портовых сборов на 58%, принятое правительством по инициативе Министерства транспорта и связи в августе 2008 года, снизило конкурентоспособность украинских портов по сравнению с морскими портами стран Черноморского бассейна. Сегодня стоимость судозахода в портя Украины в 1,5-2 раза превышает тарифы морских портов черноморских государств.

По мнению Минэкономики, принятие указанного нормативного акта обеспечит благоприятные условия для привлечения дополнительных транзитных грузопотоков в порты.

Как сообщал УНИАН, 20 августа 2008 г. Кабинет министров Украины повысил портовые сборы в среднем на 58%. Соответствующие изменения внесены в Положение о портовых сборах.