ITC запустил мобильный 3G-Интернет в Виннице

Оператор сотовой связи ITC (г. Киев, ТМ СDMA Ukraine) запустил сеть мобильного доступа в Интернет по технологии третьего поколения (3G) EVDO в Виннице.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, «с 14 января 2010 г. жители Винницы могут воспользоваться мобильным Интернет доступом по технологии третьего поколения, подключившись к СDMA Ukraine». В ближайшее время компания планирует расширить предоставление услуги на Николаевскую, Херсонскую, Черниговскую, Черкасскую и Ивано-Франковскую области, а также г. Севастополь.

Согласно сообщению, технология EVDO, которая используется в сети СDMA Ukraine, обеспечивает комфортную скорость подключения к Интернет для просмотра видео и загрузки больших файлов. Использовать услугу можно как в компьютерах и ноутбуках (через USB-модем), так и в сотовых телефонах, смартфонах и коммуникаторах.

Справка УНИАН. Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью International Telecommunication Company LLC (ITC) предоставляет услуги местной сотовой связи стандарта CDMA в Украине с 1996 года. СDMA Ukraine является одним из крупнейших операторов связи среди компаний, предоставляющих услуги в стандарте CDMA. Компания обслуживает более 300 тыс. абонентов. Собственная сервисная сеть компании состоит из 22 Центров обслуживания абонентов и более 100 дилерских точек продаж.

Основным направлением деятельности компании является предоставление услуг местной сотовой связи и беспроводного доступа в Интернет на скорости до 3,1 Мбит/с на основе новейших технологий связи третьего поколения – CDMA2000 1xEVDO Rev.A. в диапазоне 800 МГц.