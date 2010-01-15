Более трех тысяч дорожников обеспечивают проезд

Над обеспечением проезда по автомобильным дорогам Украины на сегодняшний день работает 3 тыс. 239 рабочих, задействовано 2 тыс. 20 механизмов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, на перевальных участках дорог в Карпатах и на дорогах Крыма проезд обеспечен.

На дороге М-05 Киев – Одесса в Киевской и Одесский областях – местами небольшой снег. Состояние покрытия – мокрое, в Одесской области – местами заснеженное. Проезд обеспечен.

Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей – мокрое, в Черниговской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Донецкой, Луганской и Одесской областях – местами заснеженное. Проезд обеспечен.

Состояние покрытия автодорог местного значения в большинстве областей местами заснеженное. Проезд обеспечен.

Из-за отсутствия электроэнергии не работают 30 сельских АТС, нарушена связь с 98 населенными пунктами – в Житомирской и Николаевской области.

Из-за ненастья в 715 населенных пунктов почтовая корреспонденция доставляется с задержкой.