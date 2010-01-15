ХСЗ построил третий снабженец-якореукладчик

Сегодня на ОАО «Херсонский судостроительный завод» состоялась торжественная передача заказчику - норвежской компании Kleven Prosjekt III A.S. - третьего судна из серии четырех снабженцев-якореукладчиков, строящихся на предприятии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Смарт-холдинг», которая управляет заводом.

В сообщении отмечается, что судно построено по проекту VS 491 CD, разработанному компанией VIK-SANDVIK (Норвегия) и предназначено для выполнения операций с якорями, буксировке и снабжению буровых платформ. Название судна - Siem Opal, длина составляет 91,0 м, ширина - 22,0 м, высота борта - 9,6 м.

Также в сообщении сказано, что на стапеле завода строится четвертое такое же судно, степень готовности которого на сегодня составляет 79%.

Напомним, головное судно данной серии было передано заказчику в марте 2009 года.

Справка УНИАН. Херсонский судостроительный завод (ХСЗ) основан в 1951 г. Основными видами деятельности ОАО «ХСЗ» являются строительство и ремонт судов, производство металлоконструкций и обработка металла. Основные заказчики - предприятия из Норвегии, Голландии, Белиза, Барбадоса и Мальты.

В 2004 году группа компаний «Смарт» приступила к разработке концепции судостроительного субхолдинга в стратегическом партнерстве с Херсонским судостроительным заводом. В результате завод получил необходимое финансирование и смог набрать достаточный портфель заказов.

В 2008 году Energees Investments (инвестиционная компания «Смарт-холдинга») получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение пакета акций в ХСЗ.